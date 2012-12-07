Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, caratteristiche: schermo indistruttibile

Redazione Avatar

di Redazione

07/12/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2978" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Samsung Galaxy S4 che, tra le sue caratteristiche, potrebbe puntare con decisione su uno schermo indistruttibile, almeno stando alle ultimissime indiscrezioni che sono state rese pubbliche da Reuters, per poi essere riprese da SamMobile. Insomma, la direzione presa da Samsung, a questo punto, pare essere decisamente focalizzata sul mondo dei display, forse a testimonianza del fatto che il processore da otto core rappresenta un passo in avanti eccessivo per il Samsung Galaxy S4. Curioso evidenziare come Reuters abbia evidenziato il fatto che, il Samsung Galaxy S4, sia effettivamente legato a quello che nei giorni scorsi è stato definito "progetto J". Sarà effettivamente la resistenza agli urti il punto di forza del nuovo Samsung Galaxy S4? Lo scopriremo ad aprile, quando dovrebbe avvenire la sua presentazione.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3 e durata batteria: tutto tace

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, schermo da 5 pollici

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018