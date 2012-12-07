Samsung Galaxy S4, caratteristiche: schermo indistruttibile

[caption id="attachment_2978" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Samsung Galaxy S4 che, tra le sue caratteristiche, potrebbe puntare con decisione su uno schermo indistruttibile, almeno stando alle ultimissime indiscrezioni che sono state rese pubbliche da Reuters, per poi essere riprese da SamMobile. Insomma, la direzione presa da Samsung, a questo punto, pare essere decisamente focalizzata sul mondo dei display, forse a testimonianza del fatto che il processore da otto core rappresenta un passo in avanti eccessivo per il Samsung Galaxy S4. Curioso evidenziare come Reuters abbia evidenziato il fatto che, il Samsung Galaxy S4, sia effettivamente legato a quello che nei giorni scorsi è stato definito "progetto J". Sarà effettivamente la resistenza agli urti il punto di forza del nuovo Samsung Galaxy S4? Lo scopriremo ad aprile, quando dovrebbe avvenire la sua presentazione.