Samsung Galaxy S3 e durata batteria: tutto tace

[caption id="attachment_2449" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 durata batteria"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 e la durata della sua batteria continuano a tenere banco in queste ore. Al momento, infatti, non si riescono ancora ad ottenere feedback, in merito agli effetti che l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 ha avuto su un aspetto così delicato per il device, nonostante le grandi aspettative degli utenti. Un primissimo elemento, tuttavia ancora tutto da verificare, si riferisce al fatto che, con ogni probabilità, il tempo di ricarica del Samsung Galaxy S3 dovrebbe finalmente rientrare in un margine accettabile, venendo dunque incontro a quella che era stata una lamentela comune a molti utenti che avevano effettuato l'update ad Android Jelly Bean 4.1.1. Maggiori dettagli sulla durata della batteria, a questo punto, si avranno solo nel corso dei prossimi giorni.