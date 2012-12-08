Caricamento...

Samsung Galaxy S3, nuovo punto sul prezzo

08/12/2012

[caption id="attachment_2104" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3 miglior prezzo[/caption] Il Samsung Galaxy S3 sta conoscendo un certo abbassamento del prezzo, nel corso delle ultime settimane. Dopo un mese abbondante in cui i valori non sono stati modificati dagli store online più noti, complice anche la promozione che ha consentito di acquistare il device con garanzia Italia, ottenendo in regalo un Samsung Galaxy Music, adesso il trend sembra leggermente cambiare. Alcune piattaforme, infatti, di recente sono arrivate a mettere in offerta il Samsung Galaxy S3 ad un prezzo pari a circa 430 euro, cercando probabilmente di sfruttare anche il periodo natalizio. Insomma, ci si sta avvicinando con una certa velocità agli standard che caratterizzano siti come Groupon e Glamoo, nel momento in cui si decide di lanciare una promozione a tempo sul Samsung Galaxy S3: tutto sta nel trovare la giusta occaisone.

Samsung Galaxy S4, presentazione con due tablet?

Samsung Galaxy S3 e durata batteria: tutto tace

