Samsung Galaxy S4, presentazione con due tablet?

08/12/2012

[caption id="attachment_2978" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe essere protagonista di una presentazione ad aprile o a maggio, ma non in esclusiva, considerando che le ultime voci che circolano in Rete parlando di un evento che sarebbe incentrato sì sul nuovo device Android, ma anche su due tablet, le cui caratteristiche, al momento, sono ancora misteriose. Secondo quanto trapelato, comunque, il primo tablet sarebbe caratterizzato da alcune caratteristiche di primissimo piano, in grado di competere con il Samsung Galaxy Note 10.1 e i principali modelli della linea iPad, mentre il secondo sarebbe invece alla portata delle tasche di tutti, proseguendo la linea del low cost Android. Nelle prossime settimane ne sapremo di più, ma sarebbe comunque curioso se il Samsung Galaxy S4 dovesse spartire le luci dei riflettori con altri device.

Samsung Galaxy S3 e uscita Premium Suite

Samsung Galaxy S3, nuovo punto sul prezzo

