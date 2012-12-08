Caricamento...

Samsung Galaxy S3 e uscita Premium Suite

08/12/2012

Il Samsung Galaxy S3 dovrebbe ricevere molto presto il cosiddetto Premium Suite, un insieme di funzionalità che sarà associato all'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2. A differenza di quanto è stato detto fino a qualche giorno fa, infatti, l'update in questione non dovrebbe essere caratterizzato solo dall'arrivo del multi view, peraltro già piuttosto importante di suo, ma anche da un "pacchetto" che potrebbe davvero fare la felicità di coloro che sono in possesso del Samsung Galaxy S3. Particolarmente intelligente, nello specifico, l'introduzione del Contexual Menu, con il quale l'ordine delle app del menù potrà essere personalizzato a proprio piacimento, tra l'altro con la possibilità di associare ciascuna voce a Contexual Tag, per la ricerca dei programmi. Quanto alla data di uscita di Premium Suite per il Samsung Galaxy S3, sembrano esserci tutti i presupposti per toccarlo con mano, sul Samsung Galaxy S3, entro dicembre.
