Samsung Galaxy S4, uscita ad aprile più vicina

Samsung Galaxy S4 vs. iPhone 5S

Il Samsung Galaxy S4 in uscita ad aprile? L'ipotesi, in queste ore, è diventata molto più di una semplice voce, considerando non solo l'insistenza delle indiscrezioni provenienti dalla Corea, ma anche la necessità di Samsung di anticipare leggermente in tempi rispetto al previsto, per limitare la diffusione del nuovo iPhone 5, che solo ora sto conoscendo una diffusione su scala mondiale. Del resto, in questo modo ci avvicineremo anche ad un gap pari ad un anno, per quanto riguarda l'uscita del Samsung Galaxy S3 e del Samsung Galaxy S4, considerando che il primo fu presentato i primissimi giorni di maggio. Insomma, per una volta le voci riguardanti l'uscita del nuovo smartphone Android, destinato a dominare la scena nel corso del 2013, sembrano essere finalmente fondate, dopo le forzature relative alla possibile presentazione del Samsung Galaxy S4 a febbraio, durante il Mobile World Congress.