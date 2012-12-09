Samsung Galaxy S3, durata batteria presto in aumento

[caption id="attachment_2449" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 durata batteria"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 dovrebbe andare presto incontro ad un aumento della durata della batteria, almeno stando a quanto dichiarato da Samsung Italia su Twitter nel corso della settimana, considerando che la casa produttrice è ben consapevole dei problemi ai quali sono andati incontro gli utenti, dopo aver effettuato l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.1. Difficile, ad oggi, quantificare l'eventuale miglioramento apportato dalla casa produttrice sotto questo punto di vista, ma i feedback che alcuni utenti hanno ricevuto fanno ben sperare su un deciso passo in avanti per il Samsung Galaxy S3. I primi riscontri avuti con l'update ad Android Jelly Bean 4.1.2 fanno ben sperare gli utenti, auspicando che l'aggiornamento ufficiale possa essere disponibile entro la fine del mese di dicembre.