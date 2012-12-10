Samsung Galaxy S4 e caratteristiche: fotocamera da 13 megapixel

[caption id="attachment_2142" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 fotocamera"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 e le relative caratteristiche che la casa produttrice metterà a disposizione degli utenti nei prossimi mesi, continuano a tenere banco in questi giorni, considerando che, se da un lato si dà grande risalto ai passi in avanti che la casa produttrice dovrebbe fare avanti dal punto di vista dello schermo, allo stesso tempo, altri elementi potrebbero davvero fare la differenza. Da più parti, infatti, si afferma che il Samsung Galaxy S4 potrà contare su una fotocamera pari addirittura a 13 megapixel, facendo un passo in avanti incredibile, sotto questo punto di vista, rispetto al Samsung Galaxy S3. Del resto, molti addetti ai lavori hanno posto l'accento su tale caratteristica per il nuovo iPhone 5 e il colosso coreano pare deciso a non lasciare nulla al caso, rispetto a quanto si può toccare con mano con la concorrenza. Insomma, cresce l'attesa per la presentazione delle caratteristiche del Samsung Galaxy S4.