Samsung Galaxy S3, prezzo speciale: 400 euro

10/12/2012

[caption id="attachment_2251" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 prezzo piu basso"]Samsung Galaxy S3 prezzo piu basso[/caption] Il Samsung Galaxy S3 ad un prezzo speciale su eBay, anche se c'è da scommetterci che le scorte andranno esaurite piuttosto in fretta. Sta facendo chiacchierare molto, in queste ore, la proposta da parte di un negozio sulla nota piattaforma, sotto la responsabilità di "dphardware", che assicura la disponibilità di prodotti praticamente nuovi, con la possibilità di scegliere tra la colorazione bianca e blu, affrontando un costo totale pari ad appena 400 euro. Insomma, sembrano esserci i presupposti per affrontare davvero un discreto affare, con il Samsung Galaxy S3 che viene messo in offerta nella sua versione "no brand" e con software in lingua italiana. Tutti gli utenti interessanti ad approfondire l'offerta del Samsung Galaxy S3 al prezzo di 400 euro, possono comunque collegarsi a questa pagina.

