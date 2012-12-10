Aggiornamento Galaxy S3, secondo video per Premium Suite

[caption id="attachment_3007" align="aligncenter" width="490" caption="Samsung Galaxy S3 Premium Suite"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 che fa un altro passo in vista dell’uscita del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2, considerando che, nel corso delle prime ore della settimana, SamMobile ha pubblicato il secondo video relativo allo sbarco di Premium Suite sul Samsung Galaxy S3, focalizzato ovviamente su caratteristiche del pacchetto che non erano state trattate in precedenza. In particolare, vale la pena soffermarsi su elementi come il Low Light Shot, grazie al quale sarà possibile effettuare scatti di qualità con la fotocamera del Samsung Galaxy S3 anche in condizioni di scarsa illuminazione, senza dimenticare l’ormai nota applicazione Paper Artist, che sta riscuotendo un discreto successo con il Samsung Galaxy Note 2, arrivando a Sound Balance. Per approfondire le migliorie in arrivo per il Samsung Galaxy S3, con l’aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2, vi lasciamo al video di seguito.