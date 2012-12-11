Samsung Galaxy S4, presentazione al CES?

[caption id="attachment_1818" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe essere protagonista della presentazione a breve, forse addirittura nei primi due mesi del 2013. Sono queste le voci che hanno preso nuovamente piede in Rete, in queste ore, dopo che il colosso coreano ha invitato tutti i propri utenti ad attendersi delle sorprese e delle importanti novità, in vista di un evento come il CES 2013. Nessun annuncio ufficiale, pertanto, a proposito del nuovo Samsung Galaxy S4, ma, allo stesso tempo, un video teaser, con il quale alcuni addetti ai lavori hanno azzardato previsioni di uscita a dir poco spregiudicate. Riteniamo ancora una volta estremamente improbabile che il Samsung Galaxy S4 possa bruciare le tappe fino a questo punto, con le voci sulla sua possibile uscita ad aprile molto più vicine alla realtà.