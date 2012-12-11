Samsung Galaxy S3 gratis, arriva il concorso 3

[caption id="attachment_2670" align="aligncenter" width="444" caption="Samsung Galaxy S3 rosso"] [/caption] Samsung Galaxy S3 gratis? Possibile, attraverso il nuovo concorso che è stato lanciato dall'operatore 3 in questi giorni, a patto che gli utenti dispongano di un piano tariffario Business attivo. In particolare, una volta iscritti al concorso, che avrà scadenza il prossimo 31 dicembre, i partecipanti dovranno ricevere almeno dieci minuti di chiamate da numeri non 3, ottenendo in questo modo il diritto a partecipare all'estrazione. Tra i premi in palio, oltre a quattordici Samsung Galaxy S3, abbiamo anche un televisore Samsung 55, con l'estrazione che avrà luogo il prossimo 31 gennaio 2013. Per potersi iscrivere alla pagina riguardante l'iniziativa di 3, con la quale potrebbe essere possibile avere un Samsung Galaxy S3 gratis, gli utenti devono accedere a questa pagina. Insomma, una strada alternativa per ottenere il Samsung Galaxy S3 gratis.