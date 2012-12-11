Aggiornamento Galaxy S3, Android Jelly Bean 4.1.2 in stand-by

[caption id="attachment_2551" align="aligncenter" width="497" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 ad una fase di stallo, per quanto concerne l'arrivo sul device di un update estremamente atteso, come quello di Android Jelly Bean 4.1.2. E' trascorsa più di una settimana, infatti, da quanto la casa produttrice coreana ha dato il via ufficiale alla diffusione dell'update, "utilizzando" la Polonia per la fase test, ma da quel momento non sono emerse ulteriori notizie sulla questione. Al dì là dei tempi di rilascio dell'aggiornamento Galaxy S3 (prevedibile che Samsung possa essere pronta prima delle festività natalizie in gran parte dei Paesi europei), sorprende che gli addetti ai lavori maggiormente vicini allo sviluppo del sistema operativo, non abbiano fatto emergere se il nuovo update sia in grado di venire incontro gli utenti, per quanto concerne il tanto auspicato miglioramento della durata della batteria. Certo, il silenzio di questi giorni non fa ben sperare chi ha deciso di puntare sul Samsung Galaxy S3.