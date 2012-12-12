Samsung Galaxy S4 e caratteristiche: una precisazione

[caption id="attachment_204" align="aligncenter" width="540" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 e le sue caratteristiche, dopo giorni di rumors, necessitano di una precisazione, considerando anche il clamore che alcune indiscrezioni hanno sollevato. Se da un lato il punto di riferimento è spesso e volentieri SamMobile, probabilmente la fonte più vicina di tutte alla casa produttrice coreana, allo stesso va sottolineato anche un altro aspetto. A differenza di quanto avvenuto in passato, anche nella fase antecedente al lancio del Samsung Galaxy S3, la stessa fonte si è limitata a citare altre organi di stampa, come nel caso di Reuters nei giorni scorsi. Tutto questo per dire che, almeno per ora, pare essere ancora frettoloso sbilanciarsi sulle caratteristiche del Samsung Galaxy S4, anche se proprio SamMobile si è mostrata per certi versi scettica, in merito ad un suo possibile lancio prima di aprile.