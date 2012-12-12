Samsung Galaxy S4, caratteristiche materiali: sarà plastica?

[caption id="attachment_2481" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4, per quanto concerne le sue caratteristiche più “materiali”, potrebbe presentare una novità importante, considerando che la scelta della casa produttrice potrebbe ricadere nuovamente su una cover in plastica, abbandonando in questo modo la strada che avrebbe potuto portare il device verso il vetro. Ovviamente non siamo ancora al cospetto di annunci ufficiali, considerando che quelle potremo scoprirle solo al momento della presentazione del Samsung Galaxy S4. Qualora la scelta dell’azienda dovesse essere effettivamente questa, in ogni caso, si andrebbe incontro ad una soluzione per certi versi logica, ma soprattutto coerente con quella che è stata la direzione presa sempre più spesso, negli ultimi mesi, dagli altri produttori di smartphone. Riuscirà il Samsung Galaxy S4 a sorprenderci con le sue nuove caratteristiche?