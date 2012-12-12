Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, caratteristiche materiali: sarà plastica?

Redazione Avatar

di Redazione

12/12/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2481" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4, per quanto concerne le sue caratteristiche più “materiali”, potrebbe presentare una novità importante, considerando che la scelta della casa produttrice potrebbe ricadere nuovamente su una cover in plastica, abbandonando in questo modo la strada che avrebbe potuto portare il device verso il vetro. Ovviamente non siamo ancora al cospetto di annunci ufficiali, considerando che quelle potremo scoprirle solo al momento della presentazione del Samsung Galaxy S4. Qualora la scelta dell’azienda dovesse essere effettivamente questa, in ogni caso, si andrebbe incontro ad una soluzione per certi versi logica, ma soprattutto coerente con quella che è stata la direzione presa sempre più spesso, negli ultimi mesi, dagli altri produttori di smartphone. Riuscirà il Samsung Galaxy S4 a sorprenderci con le sue nuove caratteristiche?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, prezzo a 449 euro su Bidshop

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4 e caratteristiche: una precisazione

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018