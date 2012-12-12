Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, prezzo a 449 euro su Bidshop

Redazione Avatar

di Redazione

12/12/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Il Samsung Galaxy S3 al prezzo di 449 euro sul sito bidshop.it. Il sito in questione, nello specifico, pare stia raccogliendo una serie di recensioni positive, e, come si può vedere dalla pagina in cui è stata collocata l'offerta, consente l'acquisto del popolare device Android ad un prezzo decisamente inferiore, rispetto alle medie degli store fisici. Particolarmente interessante, poi, la questione spedizione, considerando che, in primis, non vi sono ulteriori costi da affrontare per gli utenti sotto questo punto di vista. I tempi di attesa per ricevere il Samsung Galaxy S3, poi, sono piuttosto brevi, ammontando ad appena 4-5 giorni lavorativi. Tutte le informazioni riguardanti la nuova offerta sul Samsung Galaxy S3 (in questo caso, in versione cromatica bianca), comunque, sono disponibili in questa pagina.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, presentazione rinviata: niente CES

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, caratteristiche materiali: sarà plastica?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015