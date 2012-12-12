Samsung Galaxy S3, prezzo a 449 euro su Bidshop

Il Samsung Galaxy S3
al prezzo di 449 euro
sul sito bidshop.it
. Il sito in questione, nello specifico, pare stia raccogliendo una serie di recensioni positive, e, come si può vedere dalla pagina in cui è stata collocata l'offerta, consente l'acquisto del popolare device Android
ad un prezzo decisamente inferiore, rispetto alle medie degli store fisici.
Particolarmente interessante, poi, la questione spedizione
, considerando che, in primis, non vi sono ulteriori costi da affrontare per gli utenti sotto questo punto di vista. I tempi di attesa
per ricevere il Samsung Galaxy S3, poi, sono piuttosto brevi, ammontando ad appena 4-5 giorni lavorativi
.
Tutte le informazioni riguardanti la nuova offerta sul Samsung Galaxy S3 (in questo caso, in versione cromatica bianca
), comunque, sono disponibili in questa pagina.