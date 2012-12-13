Samsung Galaxy S4, presentazione rinviata: niente CES

[caption id="attachment_1818" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 non sarà protagonista di alcuna presentazione, per quanto concerne il CES 2013, che si terrà già nel corso del mese di gennaio. Come ribadiamo da diverse settimane a questa parte, i tempi per il suo lancio sul mercato non sono ancora maturi e la stessa casa produttrice ha lasciato intendere che, il suddetto evento, sarà probabilmente incentrato su nuovi tablet. Le ultime novità sul Samsung Galaxy S4, pertanto, non faranno altro che regalarci ulteriori mesi di rumors, relativamente alle caratteristiche del dispositivo, con la casa produttrice che, con ogni probabilità, attenderà circa un anno dal lancio sul mercato del Samsung Galaxy S3, per poi focalizzare l’attenzione da parte degli utenti sul suo successore. Quali saranno le prossime novità che il web riserverà al Samsung Galaxy S4?