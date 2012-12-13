Caricamento...

Samsung Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2, mistero sui tempi

Redazione Avatar

di Redazione

13/12/2012

[caption id="attachment_2551" align="aligncenter" width="497" caption="Aggiornamento Galaxy S3"]Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 quando riceverà l’aggiornamento del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2? Ad oggi, la situazione sembra essere meno limpida rispetto ad una settimana fa, considerando che sono trascorsi quasi dieci giorni dall’inizio del rilascio dell’update in Polonia, ma soprattutto che, da allora, SamMobile non ha menzionato altri Paesi che hanno ricevuto il nuovo OS di Google. Da evidenziare che Samsung Italia, su Twitter, continua a dire di non avere ancora informazioni, in merito alla tempistica di arrivo di Android Jelly Bean 4.1.2 sul Samsung Galaxy S3, alimentando le preoccupazioni soprattutto di coloro che sono in possesso della versione “no brand” del device, oltre ovviamente a quelli che hanno scelto la versione marchiata Tim e Wind, che per la precedente release hanno dovuto attendere davvero molto.

Redazione Avatar

Redazione

