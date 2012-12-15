Samsung Galaxy S4 e caratteristiche: nome confermato?

[caption id="attachment_2978" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 vede le caratteristiche del proprio nome confermate? Sono queste le ultime voci che giungono direttamente dal web, considerando che un dirigente del colosso coreano avrebbe menzionato (il condizionale è d'obbligo in questi casi) il dispositivo, in occasione di un evento a evento di Bordeaux, il Photonics per la cronaca. Impossibile, almeno per ora, avere certezze di questo tipo, anche se Samsung, in questi anni, ha mostrato di voler seguire una strada incentrata sulla continuità sotto questo punto di vista. Le parole che sono state riportate da IT Pro Portal vanno proprio in questa direzione, con Lam, Chief Innovation Officer, che si sarebbe soffermato senza troppi giri di parole sul "Samsung Galaxy S4", anche se, come è facile immaginare in queste circostanze, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle caratteristiche dello smartphone.