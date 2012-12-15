Jelly Bean Galaxy S3, aggiornamento Android 4.1.2 in Asia

[caption id="attachment_2473" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S3"] [/caption] Jelly Bean Galaxy S3 ad un momento decisivo, per quanto concerne l'arrivo di Android 4.1.2 sullo smartphone. E' ormai noto, infatti, che l'update ha avuto inizio in Polonia ad inizio settimana, con la prospettiva di vederlo diffuso su scala mondiale nel giro di pochissime settimane, come del resto sempre avvenuto con i precedenti aggiornamento da parte di Samsung. Ebbene, è notizia di queste ore che anche il Samsung Galaxy S3 diffuso in Corea ha iniziato a ricevere in via ufficiale l'aggiornamento del sistema operativo proprio ad Android Jelly Bean 4.1.2, disponibile sia via Odin, sia via OTA, anche se per ora non vi sono ancora segnalazioni per quanto concerne gli eventuali miglioramenti della durata della batteria. Insomma, è un momento topico per tutti coloro che hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S3.