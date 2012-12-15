Samsung Galaxy S4, presentazione solitaria
di Redazione
15/12/2012
[caption id="attachment_1818" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 sarà protagonista di una presentazione solitaria, senza altri dispositivi. E' questa una delle ultime indiscrezioni che emerge dalla Rete, per quanto concerne l'evento che vedrà centralizzata l'attenzione sul nuovo arrivato in casa Samsung. L'appuntamento, con ogni probabilità, sarà fissato dal colosso coreano nel corso del mese di Aprile, o, al più tardi, a maggio, anche se per la sua uscita definitiva sul mercato sarà forse necessario attendere proprio la fine del mese di maggio. La settimana scorsa, più in particolare, diversi addetti ai lavori avevano ipotizzato che il Samsung Galaxy S4 potesse essere presentato insieme a due tablet, appartenenti uno ad una fascia alta, l'altro ad una tipologia di prodotto e di costo più alla portata degli utenti. I due device, probabilmente, vedranno la luce a gennaio o febbraio, mentre i tempi di realizzazione del Samsung Galaxy S4 richiedono necessariamente alcune settimane in più.
