Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, presentazione solitaria

Redazione Avatar

di Redazione

15/12/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1818" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4 presentazione uscita[/caption] Il Samsung Galaxy S4 sarà protagonista di una presentazione solitaria, senza altri dispositivi. E' questa una delle ultime indiscrezioni che emerge dalla Rete, per quanto concerne l'evento che vedrà centralizzata l'attenzione sul nuovo arrivato in casa Samsung. L'appuntamento, con ogni probabilità, sarà fissato dal colosso coreano nel corso del mese di Aprile, o, al più tardi, a maggio, anche se per la sua uscita definitiva sul mercato sarà forse necessario attendere proprio la fine del mese di maggio. La settimana scorsa, più in particolare, diversi addetti ai lavori avevano ipotizzato che il Samsung Galaxy S4 potesse essere presentato insieme a due tablet, appartenenti uno ad una fascia alta, l'altro ad una tipologia di prodotto e di costo più alla portata degli utenti. I due device, probabilmente, vedranno la luce a gennaio o febbraio, mentre i tempi di realizzazione del Samsung Galaxy S4 richiedono necessariamente alcune settimane in più.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Jelly Bean Galaxy S3, aggiornamento Android 4.1.2 in Asia

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3 in offerta: 449 su Groupalia

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018