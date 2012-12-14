Caricamento...

Samsung Galaxy S3 in offerta: 449 su Groupalia

Redazione Avatar

di Redazione

14/12/2012

[caption id="attachment_2559" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 prezzo"]Samsung Galaxy S3 prezzo[/caption] Samsung Galaxy S3 in offerta, in questi giorni, su Groupalia. La piattaforma, infatti, ha deciso di mettere in vendita il device ad un prezzo pari a 449 euro, tra i più concorrenziali sul web in questo periodo, fermo restando che tale valore non include le spese di spedizione, a loro volta fissate a 9,90 euro. Scontato che l'offerta per il Samsung Galaxy S3 non possa avere valore per il periodo natalizio, considerando che gli utenti interessati alla proposta per lo smartphone riceveranno il modello entro il prossimo 31 gennaio. L'aspetto da sottolineare, comunque, è che le piattaforme online più convenienti, hanno ormai raggiunto i livelli dei prezzi anche di siti come Groupalia e Glamoo, tra l'altro con tempi di spedizione più ristretti. Per maggiori dettagli sull'offerta relativa al Samsung Galaxy S3, comunque, vi rimandiamo a questa pagina.

