Samsung Galaxy S4, caratteristiche e uscita: il punto

[caption id="attachment_1015" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 e le sue caratteristiche stanno facendo un certo rumore, in queste ore, sul web. C’è grande confusione, tra gli addetti ai lavori, per quanto concerne quelle che dovrebbero essere le peculiarità del device Android più atteso del 2013, considerando che le varie fonti si focalizzano su aspetti differenti dello smartphone che sarà. La maggior parte degli addetti ai lavori, in ogni caso, sembrano approcciare il tema delle caratteristiche del Samsung Galaxy S4, soprattutto nell’ottica del suo display, anche se non con la peculiarità della “flessibilità”. Samsung, infatti, pare voler puntare tutto sulla loro resistenza agli urti e, almeno per ora, sembra essere questa la voce più attendibile riguardante il modello. La sua uscita? Praticamente scontato che non toccheremo con mano il Samsung Galaxy S4 prima di aprile.