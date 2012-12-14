Aggiornamento Galaxy S2, Android Jelly Bean vicinissimo

[caption id="attachment_2628" align="aligncenter" width="480" caption="Aggiornamento Galaxy S2"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S2 imminente, almeno stando a quanto riportato in queste ore da Samsung Updates sul social network Twitter. Nello specifico, l’azienda ha comunicato che i Samsung Galaxy S2 in garanzia che risulteranno essere difettosi, verranno sostituiti prossimamente con dispositivi che vedranno preinstallato il sistema operativo Android Jelly Bean, anche se non è stata specificata la versione dell’OS di Google. Come molti sapranno, infatti, in questi giorni si parla molto del prossimo update per il device, con SamMobile che ha rilanciato a sorpresa le quotazioni di Android Jelly Bean 4.1.2, per un doppio salto che ripagherebbe parzialmente gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S2, dopo la lunga attesa di queste settimane. La sensazione, a questo punto, è che tra pochi giorni dovremmo saperne di più.