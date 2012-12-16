Caricamento...

Samsung Galaxy S3 mini, prezzo scontato e crollato ulteriormente

Redazione Avatar

di Redazione

16/12/2012

[caption id="attachment_2269" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 mini"]Samsung-Galaxy-S3 mini prezzo[/caption] Il Samsung Galaxy S3 mini ad un prezzo scontato? Tutt'altro che un'impresa di questi tempi, considerando che le imminenti festività hanno dato vita ad un ulteriore abbassamento del costo, per tutti coloro che intendono portarsi a casa il device e che attendono da qualche settimana una nuova occasione. Scontato che non tutte le piattaforma in Rete abbiano raggiunto determinati livelli, ma, da qualche giorno a questa parte, è addirittura possibile acquistare il Samsung Galaxy S3 mini al prezzo di 299 euro, quasi a sottolineare che l'andamento delle sue vendite, in queste primissime settimane di commercializzazione in Italia, non è che stia andando così bene. Insomma, tutti gli utenti che hanno fatto un pensierino al Samsung Galaxy S3 mini, è meglio che colgano l'opportunità del prezzo al ribasso.

