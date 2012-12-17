Caricamento...

Aggiornamento Galaxy S3, Android Jelly Bean 4.1.2 più vicino

17/12/2012

[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454" caption="Aggiornamento Galaxy S3"]Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Aggiornamento Galaxy S3 più vicino, per quanto concerne l'arrivo di Android Jelly Bean 4.1.2? Sembrerebbe di sì anche per l'Italia, almeno stando a quanto riferito da un nostro lettore all'interno di questa pagina, ma anche dando un'occhiata ad alcune community in Rete, dove vi sono rarissimi casi di riscontrata disponibilità dell'update, nonostante non siano state rilasciate comunicazioni ufficiali in merito. Difficile dire quando l'aggiornamento Galaxy S3 in questione sarà effettivamente diffuso su larga scala anche in Italia, ma è probabile che, come spesso avviene in queste circostanze, Samsung abbia deciso di testare Android Jelly Bean 4.1.2 su un numero limitatissimo di device, al fine di individuare preventivamente eventuali bug. Nei prossimi giorni, per forza di cose, monitoreremo da vicino la questione, aggiornandovi sui vari feedback da parte di coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3.

