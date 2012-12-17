Samsung Galaxy S4, data presentazione svelata a breve?

[caption id="attachment_2978" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 vedrà la data della sua presentazione svelata a stretto giro? E' questa l'ipotesi portata avanti dal sito examiner.com, che, tuttavia, nonostante le smentite da parte della casa produttrice, ancora non esclude che il device Android possa fare la sua prima apparizione ufficiale, in occasione di un evento come il Mobile World Congress, in programma a febbraio. Ricordiamo che, ad oggi, l'ipotesi più accreditata, dal punto di vista della presentazione del Samsung Galaxy S4, si focalizza sul mese di aprile e che, di solito, la casa produttrice invia inviti a stampa e addetti ai lavori circa un mese prima rispetto all'evento. Difficile, pertanto, che il Samsung Galaxy S4 possa vedere svelata a strettissimo giro la data della presentazione, ma, di questi tempi, meglio non trascurare alcun tipo di indiscrezione sul nuovo modello concepito dal colosso coreano.