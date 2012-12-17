Samsung Galaxy S3, durata batteria verso un miglioramento?

[caption id="attachment_2666" align="aligncenter" width="450" caption="Samsung Galaxy S3 batteria"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 dovrebbe andare incontro ad un deciso miglioramento, per quanto concerne la durata della batteria, in seguito all'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2. Queste, almeno, sono le prime impressioni da parte di coloro che hanno avuto modo di effettuare l'update dell'OS, dopo che quello giunto a cavallo tra il mese di ottobre e di novembre aveva messo seriamente in discussione l'autonomia del device. Va ricordato, infatti, che alcuni utenti hanno già avuto modo di toccare con mano l'aggiornamento del Samsung Galaxy S3, anche in Italia, e le primissime segnalazioni sembrano essere incoraggianti, relativamente alla durata della batteria. Non resta che attendere la diffusione su larga scala dell'update ad Android Jelly Bean 4.1.2, per scoprire se anche i tempi di ricarica torneranno finalmente a livelli accettabili.