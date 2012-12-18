Samsung Galaxy S4, prezzo costante?
18/12/2012
[caption id="attachment_1981" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 con un prezzo rialzato, rispetto ai tradizionali valori fissati dalla casa produttrice in occasione del lancio di un nuovo device, almeno per ora, sembra essere un’ipotesi non presa in considerazione dal colosso coreano, almeno stando alle ultime voci provenienti dalla Rete. E’ sempre più probabile, infatti, che Apple andrà a realizzare una variante ulteriore dell’iPhone, al dì là dell’erede naturale dell’iPhone 5, in grado di invadere al meglio il mercato dei device low costo, o comunque quelli che saranno proposti sul mercato ad un “prezzo nella media”. Insomma, presentare agli utenti un Samsung Galaxy S4 a 699 euro, se non addirittura oltre questo valore, potrebbe rivelarsi un clamoroso autogol per la casa produttrice. Quale sarà la scelta riguardante il prezzo del nuovo Samsung Galaxy S4?
