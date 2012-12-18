Samsung Galaxy S3 e durata batteria: svolta ad un passo

[caption id="attachment_2343" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 batteria"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 e la durata della batteria del device stanno andando incontro ad una vera e propria svolta. Non se ne parlava da tempo, ma, in queste ore, la casa produttrice ha confermato che la nuova batteria da 3.000 mAh sarà disponibile sul mercato a partire dal mese di gennaio al prezzo di 35 euro. Di recente, sono emersi nuovi dettagli, a proposito di questo nuovo accessorio concepito per il Samsung Galaxy S3: gli utenti, infatti, potranno vedere aumentata la durata della batteria scegliendo tra il prodotto di colore bianco, nero o blu, mentre l’azienda ha preferito non sbilanciarsi più di tanto, per quanto riguarda la data di uscita della batteria. Sarà sufficiente per riequilibrare la situazione, dopo il netto calo della durata della batteria, dovuto all'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 per il Samsung Galaxy S3?