Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3 e durata batteria: svolta ad un passo

Redazione Avatar

di Redazione

18/12/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2343" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 batteria"]Samsung Galaxy S3 batteria[/caption] Il Samsung Galaxy S3 e la durata della batteria del device stanno andando incontro ad una vera e propria svolta. Non se ne parlava da tempo, ma, in queste ore, la casa produttrice ha confermato che la nuova batteria da 3.000 mAh sarà disponibile sul mercato a partire dal mese di gennaio al prezzo di 35 euro. Di recente, sono emersi nuovi dettagli, a proposito di questo nuovo accessorio concepito per il Samsung Galaxy S3: gli utenti, infatti, potranno vedere aumentata la durata della batteria scegliendo tra il prodotto di colore bianco, nero o blu, mentre l’azienda ha preferito non sbilanciarsi più di tanto, per quanto riguarda la data di uscita della batteria. Sarà sufficiente per riequilibrare la situazione, dopo il netto calo della durata della batteria, dovuto all'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 per il Samsung Galaxy S3?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, aggiornamento con patch

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, prezzo costante?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015