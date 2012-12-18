Caricamento...

Samsung Galaxy S3, aggiornamento con patch

18/12/2012

[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454" caption="Aggiornamento Galaxy S3"]Aggiornamento Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 riceve in queste ore un primissimo aggiornamento, focalizzato su una patch dedicata al problema sicurezza, che è emerso in questo scorcio iniziale di settimana per il più amato tra i dispositivi non Android dual sim, oltre a modelli come il Samsung Galaxy S2 ed il Samsung Galaxy Note 2. Stiamo parlando di un update non ufficiale che è stato messo a disposizione a tempi di record da un utente che frequenta il forum XDA Developer e che, tra le altre cose, non richiede necessariamente i permessi di root del proprio Samsung Galaxy S3, o del device che è al momento a rischio. Il download della patch è disponibile in questa pagina e potrebbe compromettere alcune funzionalità dello stesso Samsung Galaxy S3, come quello della fotocamera.

