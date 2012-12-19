Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, caratteristiche schermo: mistero più fitto

Redazione Avatar

di Redazione

19/12/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1749" align="aligncenter" width="468" caption="Samsung Galaxy S4 e schermo flessibile"]Samsung Galaxy S4 schermo flessibile[/caption] Il Samsung Galaxy S4 avrà caratteristiche particolari, per quanto concerne lo schermo, almeno stando a quanto riportato da diversi addetti ai lavori nel corso delle ultime settimane. Di recente, tuttavia, sono state smentite le voci riguardanti sia la possibilità che vengano adottati display flessibili, sia quelli che sono stati definiti “indistruttibili” da fonti coreane. Insomma, dopo i rumors riguardanti un processore che dovrebbe rientrare nella norma (quad core e non otto core), adesso vanno normalizzandosi anche le previsioni relative allo schermo del Samsung Galaxy S4 e alle sue caratteristiche: lecito chiedersi, a questo punto, quali saranno i reali plus garantiti dal nuovo modello. L’unica certezza, in riferimento alle continue smentite, è che Samsung stia lavorando molto bene nel non far trapelare alcuna anticipazione sulle stesse caratteristiche del Samsung Galaxy S4.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, prezzo migliore: 429 euro

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, aggiornamento con patch

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018