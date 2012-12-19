Samsung Galaxy S4, caratteristiche schermo: mistero più fitto

[caption id="attachment_1749" align="aligncenter" width="468" caption="Samsung Galaxy S4 e schermo flessibile"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 avrà caratteristiche particolari, per quanto concerne lo schermo, almeno stando a quanto riportato da diversi addetti ai lavori nel corso delle ultime settimane. Di recente, tuttavia, sono state smentite le voci riguardanti sia la possibilità che vengano adottati display flessibili, sia quelli che sono stati definiti “indistruttibili” da fonti coreane. Insomma, dopo i rumors riguardanti un processore che dovrebbe rientrare nella norma (quad core e non otto core), adesso vanno normalizzandosi anche le previsioni relative allo schermo del Samsung Galaxy S4 e alle sue caratteristiche: lecito chiedersi, a questo punto, quali saranno i reali plus garantiti dal nuovo modello. L’unica certezza, in riferimento alle continue smentite, è che Samsung stia lavorando molto bene nel non far trapelare alcuna anticipazione sulle stesse caratteristiche del Samsung Galaxy S4.