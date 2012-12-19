Samsung Galaxy S3, prezzo migliore: 429 euro

[caption id="attachment_2563" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 nero"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 al prezzo migliore è acquistabile, nel corso di questa settimana, sul sito prezzofelice.it, grazie al quale gli utenti possono portarsi a casa il device affrontando un costo pari a 429 euro. Siamo al cospetto di una delle proposte più interessanti di sempre, per lo smartphone che è stato lanciato sul mercato a fine maggio e che ancora oggi fa registrare importanti volumi di vendite. Scontato che, come sempre avviene in questi casi, coloro che intendono acquistare il Samsung Galaxy S3 al prezzo migliore dovranno attendere qualche giorno di più, se si pensa che la spedizione viene garantita entro quindici giorni lavorativi, nel momento in cui l'offerta sarà in scadenza, vale a dire tra poco meno di una settimana. Chi intende risparmiare nell'acquisto del Samsung Galaxy S3, può dunque accedere a questa pagina.