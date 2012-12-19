Aggiornamento Galaxy S3, Android Jelly Bean 4.1.2 in uscita in Germania

[caption id="attachment_2551" align="aligncenter" width="497" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 che si avvicina sempre di più anche all'Italia, considerando che da qualche ora a questa parte l'update ufficiale del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 è disponibile anche in altri Paesi europei, come la Germania e la Russia, che, solitamente, anticipano di poco il rilascio anche nel nostro Paese. Come sempre avviene in queste circostanze, l'update per tutti coloro che sono in possesso del Samsung Galaxy S3 in Germania e Russia potrà avvenire sia via OTA, sia tramite Kies, anche se al momento non sono ancora emersi dettagli ufficiosi sulle migliorie apportate dallo stesso aggiornamento. Il link al download, per quanto concerne l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 per il Samsung Galaxy S3, è disponibile in questa pagina.