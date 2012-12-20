Caricamento...

Samsung Galaxy S4 e caratteristiche, priorità alla durata della batteria

Redazione Avatar

di Redazione

20/12/2012

[caption id="attachment_2978" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4, tra le sue caratteristiche più interessanti, punterà con ogni probabilità sulla durata della batteria. Al colosso coreano, infatti, pare non sia andato proprio giù che il semplice aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.1 per il Samsung Galaxy S3 abbia creato così tanti problemi agli utenti, su un aspetto ritenuto per forza di cose cruciale. Ovviamente siamo sempre nel campo delle indiscrezioni, ma le ultime voci affermano che l’azienda vuole puntare con decisione su una batteria più capiente, ma, allo stesso tempo, su una predisposizione software in grado di garantire consumi ridotti, rispetto a quanto è possibile riscontrare oggi con lo stesso Samsung Galaxy S3. Insomma, la batteria sarebbe questione prioritaria rispetto allo schermo, durante i lavori per il Samsung Galaxy S4.

