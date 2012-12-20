Samsung Galaxy S3 e durata batteria: prodotto ufficiale

[caption id="attachment_2449" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 durata batteria"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 e la durata della batteria, potranno fare un passo in avanti deciso nel giro di un paio di mesi, almeno per quanto concerne l'arrivo della batteria potenziata e concepita appositamente per quello che resta lo smartphone Android più venduto sul mercato, almeno in questo preciso momento storico. Al dì là degli aggiornamenti software in arrivo (si dice che Android Jelly Bean 4.1.2 dovrebbe risolvere i problemi di queste settimane), in queste ore è stata ufficializzata la batteria da 3000 mAh, che arriverà sul mercato a metà febbraio, al costo di 49,99 euro. Per quanto concerne i dati più importanti della batteria per il Samsung Galaxy S3, possiamo soffermarci sulla durata della stessa in conversazione (si passa da 10h e 20m a 14h e 45m) e durata in web browsing, con passaggio da 5h e 17m a 7h e 32m.