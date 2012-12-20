Samsung Galaxy S3, aggiornamento patch sicurezza in arrivo

[caption id="attachment_2894" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 dovrebbe vedere risolta nel giro di pochi giorni, tramite apposito aggiornamento, la falla di sicurezza che è emersa durante le prime ore della settimana. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Rete, infatti, parlano di una casa produttrice al lavoro a ritmi serrati, pur di garantire a tutti (non solo agli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3) una patch che possa rendere il bug un pallido ricordo. Non è un caso che nel tardo pomeriggio di ieri sia arrivata finalmente la prima comunicazione ufficiale da parte di Samsung, dove è emersa la consapevolezza della casa produttrice del bug attualmente riscontrabile, rassicurando comunque gli utenti che dispongono del Samsung Galaxy S3 e di tutti gli altri device coinvolti sul fatto che l’azienda sta monitorando da vicino la questione.