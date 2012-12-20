Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, aggiornamento patch sicurezza in arrivo

Redazione Avatar

di Redazione

20/12/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2894" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 dovrebbe vedere risolta nel giro di pochi giorni, tramite apposito aggiornamento, la falla di sicurezza che è emersa durante le prime ore della settimana. Le ultime indiscrezioni provenienti dalla Rete, infatti, parlano di una casa produttrice al lavoro a ritmi serrati, pur di garantire a tutti (non solo agli utenti che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3) una patch che possa rendere il bug un pallido ricordo. Non è un caso che nel tardo pomeriggio di ieri sia arrivata finalmente la prima comunicazione ufficiale da parte di Samsung, dove è emersa la consapevolezza della casa produttrice del bug attualmente riscontrabile, rassicurando comunque gli utenti che dispongono del Samsung Galaxy S3 e di tutti gli altri device coinvolti sul fatto che l’azienda sta monitorando da vicino la questione.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, nuovi rumors sulle caratteristiche del processore

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3 e durata batteria: prodotto ufficiale

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015