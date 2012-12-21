Samsung Galaxy S4, nuovi rumors sulle caratteristiche del processore

[caption id="attachment_2577" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4 processore"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 torna a far parlare di sé per le presunte caratteristiche del suo processore, considerando che, in queste ore, le voci di corridoio si stanno focalizzando su quello che potrebbe essere il chip concepito per il nuovo device. In particolare, il Samsung Galaxy S4 potrebbe effettivamente passare ad un processore da otto core, senza dimenticare il cosiddetto chipset big.LITTLE ARM, vale a dire una via di mezzo tra il Cortex A15 e A7, riuscendo a prendere il meglio dalle rispettive famiglie. Resta la grande incertezza, per quanto concerne la data di uscita del Samsung Galaxy S4, anche se, come abbiamo sempre fatto fino ad oggi, ci sentiamo di escludere nel modo più assoluto che l’evento possa essere stato pianificato per il mese di febbraio, in occasione del Mobile World Congress.