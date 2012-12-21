Jelly Bean Galaxy S3, il punto sull'aggiornamento

[caption id="attachment_2486" align="aligncenter" width="530" caption="Jelly Bean Galaxy S3"] [/caption] Jelly Bean Galaxy S3 che procede la sua marcia di avvicinamento al pieno rilascio del sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2, almeno stando alle ultimissime notizie che ci giungono direttamente da una fonte del calibro di SamMobile, considerando che, nonostante il colosso coreano sia impegnato a pubblicare in tempi ristretti una patch che metta fine al bug sicurezza, l’update in questione è disponibile per un numero crescente di Paesi europei. Il Samsung Galaxy S3, nella sua versione internazionale, ha infatti ricevuto l’aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 anche in Russia, Regno Unito e per alcune varianti brandizzate in Germania, con la possibilità, nei prossimi giorni, di approfondire finalmente alcuni aspetti dell’update, come la durata della batteria per lo smartphone, dopo che è stata seriamente compromessa con il firmware precedente.