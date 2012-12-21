Samsung Galaxy S3 mini e Samsung Galaxy S3: caratteristiche e prezzo dell'ibrido

[caption id="attachment_2501" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 mini prezzo"] [/caption] Samsung Galaxy S3 mini e Samsung Galaxy S3 che vedono emergere in queste ore, in Rete, le caratteristiche di un device che può essere tranquillamente definito un ibrido e che, almeno negli Stati Uniti, sarà venduto ad un prezzo decisamente interessante. Il primo Samsung Galaxy S3 mini clone, infatti, sarà disponibile sul mercato al prezzo di 160 dollari, anche se, ad oggi, è impossibile stabile con certezza se e quando arriverà in Italia. Per quanto concerne le caratteristiche del modello, invece, è opportuno soffermarsi in primis sul processore quad core, praticamente lo stesso del Samsung Galaxy S3, così come la fotocamera raggiunge la soglia degli 8 megapixel. Un ibrido, poi, anche dal punto di vista delle dimensioni, considerando che il Samsung Galaxy S3 mini clone può contare su uno schermo da 4,5 pollici. Come accennato, si attendono maggiori dettagli in merito al suo possibile arrivo in Italia.