Aggiornamento Galaxy S3, Android Jelly Bean 4.1.2 per Vodafone e 3

[caption id="attachment_2551" align="aligncenter" width="497" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 che non tradisce le attese nemmeno in Italia, considerando che, da qualche ora a questa parte, è disponibile il tanto atteso update del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2, anche se è importante specificare subito che la novità non è ancora alla portata di tutte le versioni in commercio nel nostro Paese. Nel dettaglio, l'aggiornamento Galaxy S3, che, tra le altre cose, consente di portare finalmente sul Samsung Galaxy S3 una funzionalità come il multi view, è stato segnalato questa mattina da coloro che sono in possesso della versione brandizzata con Vodafone e 3. Insomma, Samsung ha dato la stessissima priorità di release che era già stata riscontrata circa due mesi fa, in occasione del rilascio di Android Jelly Bean 4.1.1, per la chiara insoddisfazione degli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S3 no brand, Tim e Wind.