Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, caratteristiche e uscita: Android Key Lime Pie?

Redazione Avatar

di Redazione

22/12/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1840" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe presentare una sorpresa, per quanto concerne le sue caratteristiche e, in parte, anche a proposito dell’uscita. A quanto pare, infatti, la casa produttrice potrebbe propendere, alla fine, per la dotazione del sistema operativo Android Key Lime Pie, garantendo al device un valore aggiunto non di poco conto, anche in riferimento alle caratteristiche peculiari del Nexus 4. Anche sull'uscita  vanno aggiunti dettagli interessanti, almeno secondo quanto affermato da una fonte come Phonereview: l’idea di Samsung, infatti, sarebbe quella di provvedere alla presentazione del Samsung Galaxy S4, parallelamente a quella del nuovo sistema operativo di Google, almeno per quanto concerne i device concepiti dal colosso coreano. Insomma, se le voci dovessero essere confermate, l’uscita del Samsung Galaxy S4 dovrebbe avvenire in piena primavera.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2: il punto

Articolo Successivo

Aggiornamento Galaxy S3, Android Jelly Bean 4.1.2 per Vodafone e 3

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018