Samsung Galaxy S4, caratteristiche e uscita: Android Key Lime Pie?

22/12/2012
22/12/2012
[caption id="attachment_1840" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe presentare una sorpresa, per quanto concerne le sue caratteristiche e, in parte, anche a proposito dell’uscita. A quanto pare, infatti, la casa produttrice potrebbe propendere, alla fine, per la dotazione del sistema operativo Android Key Lime Pie, garantendo al device un valore aggiunto non di poco conto, anche in riferimento alle caratteristiche peculiari del Nexus 4. Anche sull'uscita vanno aggiunti dettagli interessanti, almeno secondo quanto affermato da una fonte come Phonereview: l’idea di Samsung, infatti, sarebbe quella di provvedere alla presentazione del Samsung Galaxy S4, parallelamente a quella del nuovo sistema operativo di Google, almeno per quanto concerne i device concepiti dal colosso coreano. Insomma, se le voci dovessero essere confermate, l’uscita del Samsung Galaxy S4 dovrebbe avvenire in piena primavera.
