Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2: il punto

Redazione Avatar

di Redazione

22/12/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Il Samsung Galaxy S3 sta ricevendo in queste ore l'aggiornamento al sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2, ma sono ancora diversi i nodi da sciogliere, prima che tutti coloro che hanno deciso di acquistare lo smartphone in Italia possano dirsi soddisfatti delle novità provenienti direttamente dal colosso coreano. Come vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri, infatti, al momento solo versioni brandizzate con Vodafone e 3 possono godere del suddetto aggiornamento, mentre la variante no brand del Samsung Galaxy S3, dovrà attendere circa un paio di settimane, prima di poter fare questo tipo di passo. Ancora più lunghi i tempi per i modelli che portano il marchio di Tim e Wind, almeno stando all'approccio seguito da Samsung tra metà ottobre e metà novembre, quando è stato rilasciato al pubblico l'update ad Android Jelly Bean 4.1.1.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, ecco il bug del riavvio

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S4, caratteristiche e uscita: Android Key Lime Pie?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015