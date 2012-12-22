Samsung Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2: il punto

Il Samsung Galaxy S3
sta ricevendo in queste ore l'aggiornamento
al sistema operativo Android Jelly Bean 4.1.2
, ma sono ancora diversi i nodi da sciogliere, prima che tutti coloro che hanno deciso di acquistare lo smartphone in Italia
possano dirsi soddisfatti delle novità provenienti direttamente dal colosso coreano.
Come vi abbiamo anticipato nella giornata di ieri, infatti, al momento solo versioni brandizzate con Vodafone e 3
possono godere del suddetto aggiornamento, mentre la variante no brand
del Samsung Galaxy S3, dovrà attendere circa un paio di settimane, prima di poter fare questo tipo di passo. Ancora più lunghi i tempi per i modelli che portano il marchio di Tim e Wind
, almeno stando all'approccio seguito da Samsung tra metà ottobre e metà novembre, quando è stato rilasciato al pubblico l'update ad Android Jelly Bean 4.1.1
.