Samsung Galaxy S3, ecco il bug del riavvio

di Redazione

22/12/2012

[caption id="attachment_1990" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3"]Galaxy S3 aggiornamento[/caption] Il Samsung Galaxy S3 pare far emergere un nuovo bug in questi giorni, a coronamento di una settimana non proprio esaltante per il colosso coreano, considerando che diversi utenti attendono ancora il rilascio di una patch che possa risolvere il problema della sicurezza, confermato dalla stessa casa produttrice. In questo caso, più in particolare, parliamo dell'improvviso riavvio del device, come segnalato in diverse circostanze all'interno del cosiddetto XDA Developer, con moltissimo utenti che invocano a gran voce un aggiornamento del produttore, vista la frequenza crescente degli ingiustificati spegnimenti del Samsung Galaxy S3. L'azienda per ora non commenta l'accaduto, ma si dice disponibile alla sostituzione dei prodotti che faranno emergere disagi di questo tipo, considerando anche il fatto che la portata del bug non è di poco conto.

