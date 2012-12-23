Samsung Galaxy S4, caratteristiche e cambio di politica Android

[caption id="attachment_2481" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4, grazie alle sue caratteristiche, potrebbe dare vita ad una vera e propria svolta non solo per il mondo del produttore coreano, ma anche per la gestione del sistema operativo Android, alla luce delle ultime voci che hanno preso piede in Rete nel corso del fine settimana. Sono sempre più insistenti, infatti, le indiscrezioni che vedono l'azienda intenzionata a presentare il Samsung Galaxy S4 in concomitanza con l'uscita sul mercato del nuovo OS di Google, vale a dire Android 5. Al momento nulla di ufficiale, ci mancherebbe altro, ma è significativo il fatto che fonti anche di un certo peso abbiano riportato la notizia, con la prospettiva, per una volta, di non vedere un dispositivo appartenente alla famiglia Nexus godere di tale privilegio. Sarà proprio questo il colpo a sorpresa del Samsung Galaxy S4, per quanto riguarda le sue caratteristiche?