Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S4, caratteristiche e cambio di politica Android

Redazione Avatar

di Redazione

23/12/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_2481" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4, grazie alle sue caratteristiche, potrebbe dare vita ad una vera e propria svolta non solo per il mondo del produttore coreano, ma anche per la gestione del sistema operativo Android, alla luce delle ultime voci che hanno preso piede in Rete nel corso del fine settimana. Sono sempre più insistenti, infatti, le indiscrezioni che vedono l'azienda intenzionata a presentare il Samsung Galaxy S4 in concomitanza con l'uscita sul mercato del nuovo OS di Google, vale a dire Android 5. Al momento nulla di ufficiale, ci mancherebbe altro, ma è significativo il fatto che fonti anche di un certo peso abbiano riportato la notizia, con la prospettiva, per una volta, di non vedere un dispositivo appartenente alla famiglia Nexus godere di tale privilegio. Sarà proprio questo il colpo a sorpresa del Samsung Galaxy S4, per quanto riguarda le sue caratteristiche?

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Aggiornamento Galaxy S3 TIM, uscita tra un mese?

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3, ecco il bug del riavvio

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

Samsung Galaxy S4, utenti verranno risarciti

10/10/2019

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

Samsung Galaxy A40 riceve patch di luglio

26/07/2019

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

Samsung Galaxy A8, nuovo spot promozionale

10/03/2018