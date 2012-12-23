Aggiornamento Galaxy S3 TIM, uscita tra un mese?

[caption id="attachment_2425" align="aligncenter" width="454" caption="Aggiornamento Galaxy S3"] [/caption] Aggiornamento Galaxy S3 che potrebbe riservare novità non esattamente positive per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3 TIM e che attendono con ansia di toccare con mano l'update del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2, che porterà con sé alcune novità estremamente importanti. La pagina Facebook dell'operatore, infatti, è già stata presa d'assedio dal suddetto target, che ha evidentemente il terrore di fare la stessa fine del mese scorso, quando di è dovuto attendere oltremodo per imbattersi nell'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.1. Difficile dire, ad oggi, se l'approccio di Samsung all'update sarà il medesimo, ma l'ipotesi che il Samsung Galaxy S3 Tim possa ricevere il nuovo firmware ad Android Jelly Bean 4.1.2 tra un mese non è certo ipotesi da escludere in questo momento.