Samsung Galaxy S4, caratteristiche display e uscita: il web si divide
di Redazione
24/12/2012
[caption id="attachment_1831" align="aligncenter" width="490" caption="Samsung Galaxy S4"][/caption] Il Samsung Galaxy S4 e le sue caratteristiche non placano le discussioni in Rete, soprattutto per quanto concerne quello che potrebbe essere il suo maggiore punto di forza, vale a dire il display. Nonostante alcune smentite di rito, infatti, diversi media asiatici sposano ancora la tesi che la casa produttrice possa scegliere di dare il via all'epoca degli schermi flessibili proprio con il lancio del nuovo Samsung Galaxy S4. Ipotesi difficile, mentre pare molto più probabile l'ingrandimento del display a 5 pollici. Ancora più complessa, poi, la faccenda relativa alla sua uscita: anche in questo caso, dobbiamo registrare ancora diverse fonti che parlano dell'apparizione del device in occasione del Mobile World Congress, che si terrà a febbraio. La domanda, in questi casi, è sempre la solita: conviene frenare le vendite del Samsung Galaxy S3 con il lancio immediato del Samsung Galaxy S4?
