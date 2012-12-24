Samsung Galaxy S3: aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2 parziale

[caption id="attachment_2338" align="aligncenter" width="526" caption="Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean multi view"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3, come ormai noto, ha visto partire, nella giornata di venerdì, l'aggiornamento ufficiale del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 anche in Italia, anche se il discorso è stato al momento limitato alle sole varianti brandizzate con Vodafone e 3, esattamente come avvenuto poco meno di due mesi fa, quando l'azienda coreana diede il via al rilascio di Android Jelley Bean 4.1.1. Va precisato che, se da un lato via Kies non dovrebbe essere difficile portare a termine l'update per le suddette versioni del Samsung Galaxy S3, allo stesso tempo non tutti gli utenti che sono in possesso del device marchiato Vodafone e 3 hanno riscontrato la disponibilità dell'aggiornamento via OTA, solitamente la strada preferita da buona parte del target Samsung. La situazione, sotto questo punto di vista, dovrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni.