Samsung Galaxy S4, uscita rimandata per problemi di sicurezza

Redazione Avatar

di Redazione

25/12/2012

[caption id="attachment_2978" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe andare incontro al rinvio della sua uscita ufficiale, a causa dei problemi che hanno investito Samsung nel corso dell'ultima settimana, su un tema delicato come quello della sicurezza. Sono queste le ultime indiscrezioni che giungono da alcune fonti coreane, incentrate su una certa prudenza per la casa produttrice, in seguito agli inaspettati eventi che sono stati registrati negli ultimi tempi. Secondo quanto riportato, dunque, il Samsung Galaxy S4 potrebbe godere di una sorta di scudo protettivo, andando ben oltre la semplice patch che l'azienda si appresta a rilasciare per coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S3 e di un Samsung Galaxy S2. Lo scopo di Samsung sarebbe quello di non correre alcun rischio, con appuntamento fissato tra fine aprile e inizio maggio: sarà questa la data di uscita del Samsung Galaxy S4?

Redazione Avatar

Redazione

