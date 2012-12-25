Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1.2 Vodafone promosso

[caption id="attachment_2361" align="aligncenter" width="530" caption="Galaxy S3 aggiornamento Android Jelly Bean"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3, è noto, ha ricevuto l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1.2 in queste settimane, con una parziale invasione anche in Italia, in riferimento ai device brandizzati Vodafone, ed una ancora più circoscritta per quelli marchiati 3, almeno stando ad alcune segnalazioni nelle quali ci si può imbattere in Rete. Sparare sentenze sul suddetto update per il Samsung Galaxy S3 sarebbe probabilmente frettoloso e poco prudente, ma non possiamo fare a meno di segnalare feedback sostanzialmente positivi, da parte di coloro che hanno effettuato l'aggiornamento sul proprio Samsung Galaxy S3 Vodafone, almeno per quanto concerne il delicatissimo tema della durata della batteria. In attesa di saperne di più, sotto questo punto di vista, anche il multi view, introdotto proprio con l'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.2, pare farsi apprezzare.